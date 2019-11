Ironia? Elizabeth Banks zostanie "Niewidzialną kobietą"

Getty Images © Ian West - PA Images



W Hollywood mówi się, że jesteś tak dobry jak twój ostatni film. Najwyraźniej nie wszystkich to dotyczy. Po spektakularnej klapiereżyserka tego filmu Elizabeth Banks nie miała najmniejszych problemów z otrzymaniem angażu do kolejnego projektu. Zagra główną rolę oraz zajmie się reżyseriąFabuła będzie luźno inspirowana filmemz 1940 roku. Tamten obraz pomyślany został jako komediowa wariacja horrorów. Była to historia modelki, która wzięła udział w eksperymencie z maszyną niewidzialności. Po zakończonym sukcesem eksperymencie kobieta postanawia zemścić się na swoim wrednym szefie i wplącze się w kryminalną intrygę.Szczegóły fabuły nowej wersji nie są na razie znane. Wydaje się jednak, że będzie to film dużo poważniejszy od oryginału, ponieważ określany jest jako mieszanka. Scenariusz przygotowuje Erin Cressida Wilson ).Całość powstaje dla studia Universal Pictures, dla którego zrealizowany został oryginał.