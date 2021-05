J.J. Abrams obiecuje: Kinowa adaptacja gry "Portal" powstanie

Być może niektórzy z Was pamiętają, że w 2013 roku J.J. Abrams w 2013 roku ogłosił rozpoczęcie współpracy z Valve. Jej celem było przeniesienie na ekran kinowy gier studia, w tym słynnego " Portalu ". Niestety do dziś nic z tych zapowiedzi nie wynikło. Abrams jednak w jednym z ostatnich wywiadów zapowiedział, że projekt wcale nie trafił do kosza. Abrams ma więcej dobrych wiadomości. Otóż scenariusz widowiska "Portal" już powstaje. Dodał też, że Warner Bros. jest zadowolone z kierunku, w jakim zmierza projekt i wszystko wskazuje na to, że w końcu doczeka się on realizacji.Szczegóły fabuły nie są znane. Wydany w 2007 roku " Portal " był grą logiczno-platformową. Główną bohaterką była Chell, która budzi się w komorze relaksacyjnej jednego z pomieszczeń wielkiego kompleksu badawczego Aperture Science Enrichment Center i zostaje poinformowana przez sztuczną inteligencję zarządzającą kompleksem, że ma przebyć serię testów. W jednej z początkowych komór testowych Chell otrzymuje urządzenie do tworzenia portali...