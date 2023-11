Chwila, moment. Jake Gyllenhaal w widowisku Marvela "Fantastyczna Czwórka"?

Jake Gyllenhaal dostał rolę w widowisku Marvela?

Ta wiadomość zaskoczy wielu fanów, jednak Daniel Richtman na Twitterze zasugerował, żeTo samo w sobie nie jest aż takim wielkim szokiem. W końcu. Co prawda zagrał w produkcji Sony, gdzie wcielił się w komiksowego złoczyńcę, ale ponieważ jest to film z Tomem Hollandem jako Spider-Manem, naturalnie należy do mitologii kinowego uniwersum Marvela.Jednak Richtman twierdzi, że- jednego z członków Fantastycznej CzwórkiOczywiście Marvel ma już jednego Reeda Richardsa . Wzagrał go John Krasinski . Większość fanów jest jednak zgodna, że ten wariant postaci nie pojawi się w. Niedawno mówiło się o tym, że bohatera może zagrać Adam Driver . Ten miał jednak odrzucić propozycję niezadowolony ze scenariusz. Wśród kandydatów wymienia się także Matta Smitha , byłą gwiazdę serialu Marvel ogłosił plany nakręcenia nowej " Fantastycznej Czwórki " w grudniu 2020 roku. Film jest ekranizacją komiksów o przygodach astronautów, którzy zostają poddani kosmicznemu promieniowaniu i w efekcie zyskują supermoce. Pan Fantastic Stwór wykorzystują nowe umiejętności do walki ze złoczyńcami.Studio zaplanowało premieręna. Film ma rozpocząć szóstą fazę MCU. Za kamerą stanie Matt Shakman , znany najlepiej z serialu " WandaVision ".