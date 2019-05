Jamie Dornan i Melissa Barrera w filmowej wersji "Carmen"

Getty Images © Vera Anderson



Szykuje się uwspółcześniona wersja słynnej opery. Gwiazdami będą Jamie Dornan ) i Melissa Barrera ).Oryginał był historią Cyganki Carmen, obiekt pożądania wszystkich mężczyzn. Jej ofiarą padł również żołnierz Don José. Chcąc zdobyć jej serce gotów był nawet zostać przemytnikiem. Ta jednak zwodzi go, by ostatecznie odtrącić jego miłość. Barrera wcieli się w postać Carmen. Dornan zagra Aidena (który zastąpi operowego Don José).Całość wyreżyseruje słynny tancerz i choreograf Benjamin Millepied . Za scenariusz odpowiada nagrodzony Pulitzerem dramaturg Nilo Cruz . Muzykę do filmu skomponuje nominowany do Oscara Nicholas Britell