"Rocznica" Jana Komasy filmem otwarcia 41. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

41. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy (WFF) otworzy światowa premiera nowego filmu Jana Komasy. Autor takich filmów jak "Sala samobójców", "Miasto 44" czy nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" powraca z  "Rocznicą" - odważną opowieścią o pamięci, tożsamości i ukrytych siłach, które kształtują nasze życie. Gala Otwarcia WFF odbędzie się 10 października 2025 roku w warszawskiej Kinotece, inaugurując dziesięć dni pokazów, spotkań i wydarzeń, które ponownie uczynią Warszawę stolicą światowego kina.

Nie byłem w stanie wyobrazić sobie lepszego filmu na otwarcie WFF w jego nowej odsłonie. Jan Komasa to wybitny twórca, a do tego warszawianin i wierny widz naszego Festiwalu od czasów młodości. Dziś rozpoczyna swoją międzynarodową karierę, dlatego cieszę się, że nową erę w historii WFF możemy rozpoczynać razem – mówi Bartek Pulcyn, Dyrektor Programowy WFF.         


"Rocznica" to pierwszy film Jana Komasy zrealizowany w Stanach Zjednoczonych, oparty na jego pomyśle, z obsadą, w której znaleźli się: Diane Lane ("Niewierna", "Człowiek ze stali"), Kyle Chandler ("Friday Night Lights", "Manchester by the Sea"), Zoey Deutch ("Set It Up", "The Politician"), Dylan O’Brien ("Teen Wolf", "Więzień labiryntu"), Phoebe Dynevor ("Bridgertonowie"), Mckenna Grace ("Obdarowani", "Pogromcy duchów. Dziedzictwo"), Daryl McCormack ("Powodzenia, Leo Grande") oraz Madeline Brewer ("Opowieść podręcznej", "Czarne lustro").

 Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. nagradzanych produkcji, takich jak "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".  

W tym trzymającym w napięciu thrillerze bliska sobie rodzina zostaje wciągnięta w wir kontrowersyjnego, gwałtownie zyskującego na sile ruchu o nazwie "Zmiana". Ellen i Paul (Diane Lane i Kyle Chandler) stają się świadkami rozpadu własnego życia, gdy w ich otoczeniu pojawia się Liz (Phoebe Dynevor) – dawna studentka Ellen – która zaczyna spotykać się z ich synem (Dylan O’Brien). 

Kiedy Liz staje się częścią rodziny Taylorów, napięcia rosną, a lojalności zostają wystawione na próbę. Jej zaangażowanie  w "Zmianę" wydobywa na powierzchnię długo tłumione konflikty, stopniowo niszcząc rodzinne więzi –  w chwili, gdy cały kraj balansuje na krawędzi w niepokojących, pełnych niepewności czasach.

41. Warszawski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 10-19 października. Pełny program imprezy zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.  

