Newsy Oto plakat hollywoodzkiego debiutu Jana Komasy z Diane Lane i Kyleem Chandlerem
news

Oto plakat hollywoodzkiego debiutu Jana Komasy z Diane Lane i Kyleem Chandlerem

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Oto+plakat+hollywoodzkiego+debiutu+Jana+Komasy+z+Diane+Lane+i+Kyleem+Chandlerem-163220
Oto plakat hollywoodzkiego debiutu Jana Komasy z Diane Lane i Kyleem Chandlerem
"Rocznica" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tej jesieni. W końcu to hollywoodzki debiut utalentowanego Jana Komasy, twórcy takich hitów jak "Miasto 44", "Sala samobójców" czy nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". Jan Komasa to także artysta namaszczony do zawodu przez samego Stevena Spielberga! Ostatnio w rozmowie z Moniką Olejnik polski reżyser zdradził, jak wyglądało jego spotkanie z tym wybitnym amerykańskim twórcą na planie "Listy Schindlera" (w filmie tym zagrał jego ojciec, Wiesław Komasa).

"Rocznica" tylko w kinach od 21 listopada


 
Każdy chciał mieć zdjęcie ze Stevenem Spielbergiem. Tata zdołał to załatwić. Nauczyłem się jednego zdania po angielsku: "Chciałabym być takim reżyserem jak pan". On powiedział: "Będziesz któregoś dnia" – opowiedział Jan Komasa na antenie TVN24.
 
Do premiery "Rocznicy" zostało jeszcze kilka tygodni. Dziś możecie zobaczyć oficjalny plakat tej produkcji.


 Nasz "eksportowy reżyser" zaprosił do projektu takie gwiazdy jak Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w "Niewiernej", Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w "Wilku z Wall Street", czy Daryl McCormack, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w "Powodzenia, Leo Grande". Autorem zdjęć jest inny Polak, Piotr Sobociński Jr, mający na koncie takie film jak "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".


 
"Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana". Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.


 W obsadzie filmu, oprócz wspomnianych Lane, Chandlera i McCormacka znaleźli się: Zoey Deutch (Samanta z "Zanim odejdę"), Madeline Brewer (Janine Lindo z "Opowieści podręcznej"), Phoebe Dynevor (Daphne z "Bridgertonów"), Mckenna Grace (Phoebe z "Pogromców duchów") oraz Dylan O’Brien (Thomas z "Więźnia labiryntu").

ZOBACZ ZWIASTUN




 

 

Powiązane artykuły Rocznica

Zobacz wszystkie artykuły

Rocznica  (2025)

 Rocznica

Najnowsze Newsy

Seriale

To nie koniec "Peaky Blinders". Powstają dwa nowe sezony

9 komentarzy
Filmy

Henry Cavill wraca do formy po kontuzji na planie "Nieśmiertelnego"

2 komentarze

"Jak być kochanym": Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

AFF: "Desperat" ("Dead Man’s Wire") Gusa Van Santa w programie

Gry

SZOK! Xbox Game Pass drożeje. Są też inne zmiany

7 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" kręci z ojcem film o The Replacements

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – powrót do Adamczychy nadal udany