James Bond. Jest nowy kandydat na reżysera. To zdobywca Oscara

Zamiast Jasona Bourne'a będzie James Bond?

Jak donosi portal World of Reel, nowym kandydatem na stanowisko reżysera filmu o Jamesie Bondzie jest Niemiec. Co ciekawe, w ubiegłym roku był on wiązany z inną postacią kina akcji - Jasonem Bourne'em Edward Berger to oczywiście zdobywca Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego za produkcję platformy Netflix. Jego gwiazda wciąż rośnie. Na premierę czeka thriller o kulisach wyboru papieża. W przygotowani ma też nowy film dla Netfliksa z Colinem Farrellem Berger nie jest pierwszą osobą, o której mówi się w kontekście reżyserii kolejnego Bonda . Wydaje się, że bliski otrzymania angażu był. Producentka seriispotkała się z nim. Podobno jednak Nolan nie chciał zrezygnować z kontroli artystycznej nad projektem, na co Broccoli nie była skłonna się zgodzić, więc negocjacje skończyły się niczym.Wśród innych kandydatów wymieniani byli:Głównym kandydatem do roli Bonda tymczasem zdaje się być Aaron Taylor-Johnson