Paweł Pawlikowski ma nowy projekt. Szykuje biografię noblisty

. Jest ona opisywana jako, laureata Literackiej Nagrody Nobla i autora "Czarodziejskiej góry" czy "Śmierci w Wenecji". Fabuła dotyczy zarówno dzieciństwa przyszłego pisarza, jak i jego późniejszych losów – małżeństwa, przeciwstawienia się reżimowi nazistowskiemu i emigracji do Stanów Zjednoczonych.Książka wnika w wewnętrzne sprzeczności decydujące o artystycznej tożsamości Manna , chcącego pogodzić aspiracje z obowiązkami wobec rodziny czy pochodzeniem. Pawlikowski napisał scenariusz filmu we współpracy z Henkiem Handloegtenem (" Babilon Berlin "). Projekt uzyskał już dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy euro.Nazwisko reżysera nie będzie jedynym uznanym i rozpoznawalnym w ekipie tworzącej film. Wśród producentów "Fatherland" jest Edward Berger , autor nagrodzonych Oscarami " Na Zachodzie bez zmian " i " Konklawe ".Zdaniem portalu World of Reel zdjęcia do filmu mogą rozpocząć się już tego lata.Po nominowanej do Oscara " Zimnej wojnie Pawlikowski chciał stworzyć " The Island ". To opowieść o parze żyjącej w Ameryce lat 30., która postanawia uciec od cywilizacji i zbudować na bezludnej wyspie swój prywatny raj. Kiedy jednak przepływający nieopodal milioner czyni z ich inicjatywy medialną sensację, nad ich azylem zbierają się czarne chmury. Wkrótce, na wyspie pojawia się samozwańcza hrabina wraz z parą kochanków. Kobieta planuje zamienić wyspę w luksusowy kurort. Pomiędzy parą a świtą hrabiny rozpoczyna się psychologiczna rozgrywka pełna aktów podwójnej lojalności oraz intryg, zaś niespodziewanym sprzymierzeńcem bohaterów zostaje w niej sama Matka Natura.. Rozpoczęty strajk Amerykański Gildii Scenarzystów i perspektywa potencjalnego strajku Gildii Aktorów sprawiły, że ubezpieczyciele uznali projekt za niepewny: uznali, że nie da się ubezpieczyć produkcji. Gwiazdami " The Island " mieli być Joaquin Phoenix "Fatherland" będzie też powrotem Pawlikowskiego do kina anglojęzycznego. Ostatnim takim projektem w jego filmografii pozostaje " Kobieta z piątej dzielnicy " z 2011 roku. Wcześniej stworzył też m.in. " Lato miłości ".