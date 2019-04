Jeden z pięciu spin-offów "Gry o tron" trafił do kosza

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu było pięć spin-offów największego hitu HBO,. Od samego początku wiadomo jednak było, że nie wszystkie trafią do realizacji. I tak też się stało przynajmniej z jednym z tych projektów.Ujawnił to autor spin-offu, scenarzysta Bryan Cogman . Jak powiedział, HBO zdecydowało się pójść w innym kierunku i jego prequel nie zostanie zrealizowany.O projekcie, nad którym Cogman pracował we współpracy z George'em R.R. Martinem , niewiele wiadomo. Swego czasu sam pisarz ujawnił, że ten prequel miał bazować na znanym fanom "Pieśni lodu i ognia" materiale. Nie powiedział jednak, o który chodzi.Jedynym prequelem, który otrzymał póki co zlecenie na realizację odcinka pilotowego, jest ten autorstwa Jane Goldman o roboczym tytule. Trwa proces obsadzania ról. Angaż otrzymali już: Miranda Richardson Pozostałe prequeleszykowali: Max Borenstein Carly Wray . Ich los nie jest na razie znany.