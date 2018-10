Jeden z zarzutów przeciw Weinsteinowi oddalony

Getty Images © Pool



Sąd w Nowym Jorku oddalił jeden z sześciu zarzutów o napaść seksualną stawianych hollywoodzkiemu producentowi Harveyowi Weinsteinowi Zeznania, które Lucia Evans złożyła przeciwko oskarżonemu w prokuraturze, miały różnić się od tego, co aktorka opowiedziała jednemu ze świadków. W związku z tym sąd uznał jej relację za niedostatecznie niewiarygodną. Przypomnijmy: Evans oskarża Weinsteina o to, że w 2004 roku zmusił ją do seksu oralnego.Pozostałe pięć zarzutów stawiają producentowi dwie inne kobiety. Jego obrońca, Benjamin Brafman, uważa jednak, że wkrótce uda mu się obalić również i te oskarżenia.Prawne problemy jednego z najbardziej wpływowych hollywoodzkich graczy rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. "The New York Times" oskarżył go wówczas o notoryczne molestowanie seksualne swoich pracownic oraz aktorek. W maju producent trafił do aresztu. Weinstein opuścił go po wpłaceniu kaucji w wysokości miliona dolarów.