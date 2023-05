Jena Malone zamieszka na osiedlu z piekła rodem

Rodzina w tarapatach. Co wiemy o "The Movers"?

Jena Malone - ostatnie role aktorki

Zwiastun filmu "Konsekracja"

Oprócz Malone w obsadzie filmu znaleźli się: Terrence Howard ), Christopher Lloyd ) i Tom Everett Scott ). Za kamerą stanie Belg Giorgio Serafini ). Jest on również autorem scenariusza.to opowieść o bardzo zżytej ze sobą rodzinie, która przeprowadza się do idyllicznego osiedla. Niestety są to pozory, za którymi kryje się koszmar każący im zakwestionować wszystko, co wiedzą o świecie. Czeka ich spotkanie ze zwodniczymi aniołami i demonami współczucia oraz zdesperowanymi duszami szukającymi ucieczki. Jena Malone grywa ostatnio w mniejszych filmach o dużym spektrum gatunkowym. W jej filmografii są horrory jak, dramaty () jak i muzyczne biografie ().Na premierę czeka z kolei ambitne widowisko Zacka Snydera z jej udziałem. To kino sf stanowiące odpowiedź Snydera na uniwersum Star Wars