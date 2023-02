Ortega o "Wednesday": Nie spałam i rwałam włosy z głowy!

Jenna Ortega o pracy na planie "Wednesday"

Jenna Ortega w scenie z wiolonczelą w "Wednesday"

Wiralowy taniec Wednesday podczas COVIDU

Jenna Ortega. Taniec w "Wednesday"

Kiedy 2. sezon "Wednesday"?

Zwiastun serialu "Wednesday"

Jeśli serial " Wednesday " zostaje w głowie na dłużej, to głównie za sprawą fantastycznej w swojej roli Jenny Ortegi . Aktorka raz na jakiś czas zdradza jednak, że sukces okupiony był przez nią olbrzymim wysiłkiem i wieloma trudnymi momentami. Nie tylko ze względu na kręcenie zdjęć w czasie jej choroby, włącznie z viralowym tańcem, ale i mordercze tempo pracy. Ortega mówi, że bywała tak zmęczona i zrozpaczona, że zdarzało jej się rwać włosy z głowy.Ortega, nominowana za rolę Wednesday Addams w serialu Netfliksa do Złotego Globu i nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów, odpowiedziała ostatnio na serię pytań o pracę na planie. Okazało się, że zajęcia związane z serialem zajmowały jej po kilkanaście, a nawet więcej godzin dziennie, przez sześć dni w tygodniu w ciągu 8 miesięcy kręcenia, a nawet dłużej – uwzględniając przygotowania do zdjęć, w tym naukę gry na wiolonczeli.– opowiadała. –Ortega przyznała też, że sama narzuciła sobie presję, bo nie chciała zawieść swoich nauczycieli, którzy oglądaliby serial. Sam Tim Burton , reżyser i producent wykonawczy, zapewniał ją, że na pewno wypadnie świetnie. To jednak nie pomagało.– mówiła. –Już jakiś czas temu Ortega opowiedziała też, że jej taniec, który zyskał taką popularność w sieci, był nie tylko improwizowany przez nią samą, ale został też nagrany, gdy miała już objawy COVIDU i bardzo źle się czuła.– wspomina. –Więcej o tym przeczytacie TUTAJ Drugi sezon " Wednesday " został już potwierdzony, ale nie podano jeszcze nawet przybliżonej daty premiery. Możemy jedynie zakładać, że zadebiutuje w przyszłym roku.Sama Ortega powiedziała, że nie ma pojęcia, o czym będzie drugi sezon ani nawet kiedy rozpocznie się produkcja. Od siebie dodała, że chciałaby, żeby kolejne odcinki skupiły się bardziej na niej i jej przeżyciach, a nie jej miłosnych rozterkach.