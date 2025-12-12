Gwiazda "Nic nie mów" w serialowej adaptacji "Assassin's Creed" Netfliksa

Netflix kompletuje obsadę swojej aktorskiej adaptacji serii gier "Assassin’s Creed". Po tym, jak Toby Wallace otrzymał wcześniej główną rolę, kolejną gwiazdą serialu została Lola Petticrew, znana z serialu "Nic nie mów". Aktorka wcieli się w jedną z postaci pierwszoplanowych, choć szczegóły jej roli na razie pozostają tajne.
Co wiemy o serialowym "Assassin's Creed"?
Getty Images © Olivia Wong
Serial, inspirowany hitem Ubisoftu (230 sprzedanych egzemplarzy gier z serii), ma być widowiskowym thrillerem o odwiecznym konflikcie dwóch tajnych frakcji: jednej pragnącej sterować losami ludzkości, oraz drugiej walczącej o zachowanie wolnej woli. Według dostępnych informacji, produkcja nie ma adaptować bezpośrednio fabuł gier – zamiast tego prawdopodobnie wprowadzi nowych bohaterów, którzy przemierzą kluczowe momenty historii, próbując wpłynąć na przyszłość świata.
Zdjęcia do serialu mają ruszyć w 2026 roku we Włoszech, które będą jednym z głównych miejsc akcji. Nie wiadomo jednak, w jakim czasie będą oryginalnie żyć bohaterowie. Nad całością czuwają Roberto Patino
i David Wiener
, pełniący funkcję showrunnerów. Serial powstaje w ramach umowy między Netfliksem a Ubisoftem z 2020 roku. Lola Petticrew
za rolę w "Nic nie mów
" zdobyła nominację do Film Independent
, wcześniej wygrała IFTA
i otrzymała nominację do BAFTA TV
. Ostatnio zagrała w "Trespasses
" u boku Gillian Anderson
.
"Assassin's Creed
" Netfliksa nie jest pierwszą ekranizacją tej gry - powstał także chłodno przyjęty film z Michaelem Fassbenderem
. Zwiastun poniżej.