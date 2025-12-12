Newsy Seriale Gwiazda "Nic nie mów" w serialowej adaptacji "Assassin's Creed" Netfliksa
VOD / Seriale / Gry

Gwiazda "Nic nie mów" w serialowej adaptacji "Assassin's Creed" Netfliksa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lola+Petticrew+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+serialu+%22Assassin%27s+Creed%22+Netfliksa-164328
Gwiazda &quot;Nic nie mów&quot; w serialowej adaptacji &quot;Assassin's Creed&quot; Netfliksa
Netflix kompletuje obsadę swojej aktorskiej adaptacji serii gier "Assassin’s Creed". Po tym, jak Toby Wallace otrzymał wcześniej główną rolę, kolejną gwiazdą serialu została Lola Petticrew, znana z serialu "Nic nie mów". Aktorka wcieli się w jedną z postaci pierwszoplanowych, choć szczegóły jej roli na razie pozostają tajne.

Co wiemy o serialowym "Assassin's Creed"?



GettyImages-2217746311.jpg Getty Images © Olivia Wong


Serial, inspirowany hitem Ubisoftu (230 sprzedanych egzemplarzy gier z serii), ma być widowiskowym thrillerem o odwiecznym konflikcie dwóch tajnych frakcji: jednej pragnącej sterować losami ludzkości, oraz drugiej walczącej o zachowanie wolnej woli. Według dostępnych informacji, produkcja nie ma adaptować bezpośrednio fabuł gier – zamiast tego prawdopodobnie wprowadzi nowych bohaterów, którzy przemierzą kluczowe momenty historii, próbując wpłynąć na przyszłość świata.

Zdjęcia do serialu mają ruszyć w 2026 roku we Włoszech, które będą jednym z głównych miejsc akcji. Nie wiadomo jednak, w jakim czasie będą oryginalnie żyć bohaterowie. Nad całością czuwają Roberto Patino i David Wiener, pełniący funkcję showrunnerów. Serial powstaje w ramach umowy między Netfliksem a Ubisoftem z 2020 roku.

Lola Petticrew za rolę w "Nic nie mów" zdobyła nominację do Film Independent, wcześniej wygrała IFTA i otrzymała nominację do BAFTA TV. Ostatnio zagrała w "Trespasses" u boku Gillian Anderson.

"Assassin's Creed" Netfliksa nie jest pierwszą ekranizacją tej gry - powstał także chłodno przyjęty film z Michaelem Fassbenderem. Zwiastun poniżej.


Powiązane artykuły Assassin's Creed

Zobacz wszystkie artykuły

Assassin's Creed  (2007)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed  (2026)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed II  (2009)

 Assassin's Creed II

Assassin's Creed: Brotherhood  (2010)

 Assassin's Creed: Brotherhood

Najnowsze Newsy

Kolejna wielka gwiazda w "Lalce"! Wiemy kto to

VOD Inne Seriale

Sprzeniewierzył pieniądze Netfliksa. Wkrótce usłyszy wyrok

Wideo Gry

Lenny Kravitz kontra James Bond!

VOD Seriale

Zemsta będzie słodka. Co wiemy o "Skinny Dip"?

1 komentarz
Gry

Radujcie się! Larian szykuje nowe "Divinity"

"Klangor 2": Zobacz pierwszy zwiastun i nowe zdjęcia

Gry

Sequel kultowej gry "Control" w nadchodzącym roku