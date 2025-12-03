Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – cały świat ogląda "Stranger Things"
Netflix: Top 10 tygodnia – cały świat ogląda "Stranger Things"

Największy hit grudnia w natarciu. "Stranger Things" pojawiło się na Netfliksie z czterema pierwszymi odcinkami nowego sezonu. Zgodnie z oczekiwaniami wyczekiwany finał serialu przyciągnął wielką widownię. Tytuł wdrapał się na pierwsze miejsce zestawienia tygodniowego w 93 krajach świata, przy okazji pobijając historyczny rekord (więcej TUTAJ). W "zaledwie" 89 krajach lideruje też film "Świąteczny skok". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 24-30.11.2025



10
plakat filmu Mężczyzna imieniem Otto

Mężczyzna imieniem Otto

A Man Called Otto
2022
2h

Dramat

Komedia

Szwecja

USA

Dramat

Komedia

W oparciu o bestseller New York Timesa "Mężczyzna imieniem Otto" opowiada historię Otto Andersona (Tom Hanks), który nie widzi już celu w swoim życiu po stracie żony. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina, a szczególnie bystra Marisol - rzuca mu wyzwanie, aby spojrzeć na życie inaczej, co prowadzi do przyjaźni, która zmienia jego świat. Zabawna historia o miłości, stracie i życiu, pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.

9
plakat filmu Aquaman i Zaginione Królestwo

Aquaman i Zaginione Królestwo

Aquaman and the Lost Kingdom
2023
2h 4m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Aby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.

8
plakat filmu Święta z eks

Święta z eks

A Merry Little Ex-Mas
2025
1h 31m

Świąteczny

Komedia rom.

USA

Świąteczny

Komedia rom.

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

7
plakat filmu Tajemnice rodziny Carmanów

Tajemnice rodziny Carmanów

The Carman Family Deaths
2025
1h 30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Młody mężczyzna zostaje uratowany na morzu, a następnie oskarżony o zabójstwo dwojga członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii.

6
plakat filmu Sny o pociągach

Sny o pociągach

Train Dreams
2025
1h 43m

Dramat

USA

Dramat

Osierocony w młodym wieku Robert (Joel Edgerton) dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

5
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Horror

Sci-Fi

Meksyk

USA

Horror

Sci-Fi

Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

4
plakat filmu W krainie snów

W krainie snów

In Your Dreams
2025
1h 31m

Animacja

Familijny

Przygodowy

USA

Animacja

Familijny

Przygodowy

Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.

3
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2
plakat filmu Szampańskie święta

Szampańskie święta

Champagne Problems
2025
1h 39m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menadżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo "zakorkować".

1
plakat filmu Świąteczny skok

Świąteczny skok

Jingle Bell Heist
2025
1h 36m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc - napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 24-30.11.2025



10
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Kryminał

Dramat

USA

Izrael

Kryminał

Dramat

(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

8
plakat filmu Zaginieni: Wyścig z czasem

Zaginieni: Wyścig z czasem

Missing: Dead or Alive?
2023 -
45m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 2) Detektywi z biura szeryfa z Karoliny Południowej ścigają się z czasem, by znaleźć osoby zaginione w tajemniczych okolicznościach.

7
plakat filmu Wybuchowy pocałunek

Wybuchowy pocałunek

Kiseuneun gwaenhi haeseo!
2025 -
1h 7m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Miniserial) Emocjonujący romans na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy ona zatrudnia się u niego, udając żonę i matkę.

6
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

5
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

4
plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025
49m

Thriller

USA

Thriller

(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

3
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

2
plakat filmu Kevin Hart: Acting My Age

Kevin Hart: Acting My Age

2025
1h 6m

Stand-up

USA

Stand-up

(Program) W swoim piątym stand-upie Netflixa Kevin Hart czaruje widzów swoim energicznym poczuciem humoru i wreszcie zachowuje się, jak na jego wiek przystało. Opowiada o tym, co dobrego, a co złego czeka nas po przekroczeniu czterdziestki oraz dzieli się spostrzeżeniami na temat ogarniania rodzinnej dynamiki. Będzie zabawnie i będzie szczerze.

1
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"


