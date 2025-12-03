Netflix: Top 10 tygodnia – cały świat ogląda "Stranger Things"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 24-30.11.2025

10 Mężczyzna imieniem Otto A Man Called Otto 2022 2h Dramat Komedia Marc Forster Szwecja USA Dramat Komedia Tom Hanks Mariana Treviño W oparciu o bestseller New York Timesa "Mężczyzna imieniem Otto" opowiada historię Otto Andersona ( Tom Hanks ), który nie widzi już celu w swoim życiu po stracie żony. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina, a szczególnie bystra Marisol - rzuca mu wyzwanie, aby spojrzeć na życie inaczej, co prowadzi do przyjaźni, która zmienia jego świat. Zabawna historia o miłości, stracie i życiu, pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.

9 Aquaman i Zaginione Królestwo Aquaman and the Lost Kingdom 2023 2h 4m Akcja Sci-Fi James Wan USA Akcja Sci-Fi Jason Momoa Patrick Wilson Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Aby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.

3 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 24-30.11.2025

9 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

7 Wybuchowy pocałunek Kiseuneun gwaenhi haeseo! 2025 - 1h 7m Komedia rom. Korea Południowa Komedia rom. (Miniserial) Emocjonujący romans na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy ona zatrudnia się u niego, udając żonę i matkę.

4 Bestia we mnie The Beast in Me 2025 49m Thriller Antonio Campos Tyne Rafaeli USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys (Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

2 Kevin Hart: Acting My Age 2025 1h 6m Stand-up USA Stand-up Kevin Hart (Program) W swoim piątym stand-upie Netflixa Kevin Hart czaruje widzów swoim energicznym poczuciem humoru i wreszcie zachowuje się, jak na jego wiek przystało. Opowiada o tym, co dobrego, a co złego czeka nas po przekroczeniu czterdziestki oraz dzieli się spostrzeżeniami na temat ogarniania rodzinnej dynamiki. Będzie zabawnie i będzie szczerze.

1 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"