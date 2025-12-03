Netflix: polski Top 10 tygodnia – my też czekaliśmy na "Stranger Things"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 24-30.11.2025

7 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3 Pięć koszmarnych nocy Five Nights at Freddy's 2023 1h 50m Horror Emma Tammi USA Horror Josh Hutcherson Piper Rubio Mike, młody mężczyzna, którego rodzinę dotknęła niegdyś niewyjaśniona tragedia, zostaje zwolniony z pracy. Bojąc się, że straci opiekę nad 10-letnią siostrą Abby, zatrudnia się jako nocny stróż w pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Z czasem odkrywa, że to miejsce skrywa mroczne tajemnice. Wraz z miejscową policjantką Vanessą Shelly będzie musiał stawić czoła nadnaturalnej sile.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 24-30.11.2025

9 Mark Rober: CrunchLabs 2025 Naukowy USA Naukowy (Sezon 1) Witajcie w CrunchLans, naukowym placu zabaw, gdzie Mark Rober, były pracownik NASA i youtuber, podejmuje się trudnych zadań wymagających wiele kreatywności.

7 Niesamowite przygody skarpetek 2025 - 8m Animacja Elżbieta Wąsik Janusz Martyn Polska Portugalia Animacja Magdalena Dratkiewicz Jolanta Jackowska (Sezon 1) Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje z tymi wszystkimi zaginionymi skarpetkami? Każdy z nas miał to doświadczenie – wrzucamy parę skarpetek do szuflady, szafy czy też do kosza na pranie i później wyjmujemy… tylko jedną skarpetkę! Gdzie one znikają? Może skrycie marzą o bardziej fascynującym życiu niż służenie naszym stopom? Być może chciałyby zostać gwiazdami filmowymi lub politykami? A może, wpadając w kąt naszego pokoju, przenoszą się w czasie do prehistorii? Gdziekolwiek trafiają, ich przygody na pewno są przepełnione dobrą zabawą!

4 Bestia we mnie The Beast in Me 2025 49m Thriller Antonio Campos Tyne Rafaeli USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys (Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

3 Heweliusz 2025 1h 2m Katastroficzny Dramat Jan Holoubek Belgia Polska Katastroficzny Dramat Magdalena Różczka Michał Żurawski (Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

2 Kryształowa kukułka El cuco de cristal 2025 48m Kryminał Thriller Laura Alvea Hiszpania Kryminał Thriller Catalina Sopelana Álex García (Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.

1 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"