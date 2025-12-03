Netflix: polski Top 10 tygodnia – my też czekaliśmy na "Stranger Things"

Również polscy użytkownicy platformy Netflix wyczekiwali nowego sezonu "Stranger Things". Produkcja braci Duffer miała premierę w minionym tygodniu i z miejsca trafiła na szczyt listy najpopularniejszych tytułów serwisu. Nasz kraj znalazł się w gronie 89, które ciepło przyjęły nową bożonarodzeniową komedię "Świąteczny skok". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Historia dziewczynki, która odkrywa, że może zobaczyć wyimaginowanych przyjaciół wszystkich, których zna. Co robi z tą supermocą? Wyruszy w magiczną przygodę, aby połączyć zapomniane istoty fantastyczne z tymi, dla których są ważne.
Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.
Horror "Tarot: Karta śmierci" opowiada o grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę tarota, aby nigdy nie używać cudzych kart. Nieświadomie uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach. Jeden po drugim stają twarzą w twarz z przeznaczeniem i zaczynają wyścig przed przyszłością przepowiedzianą w kartach.
Osierocony w młodym wieku Robert (Joel Edgerton) dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.
Mike, młody mężczyzna, którego rodzinę dotknęła niegdyś niewyjaśniona tragedia, zostaje zwolniony z pracy. Bojąc się, że straci opiekę nad 10-letnią siostrą Abby, zatrudnia się jako nocny stróż w pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Z czasem odkrywa, że to miejsce skrywa mroczne tajemnice. Wraz z miejscową policjantką Vanessą Shelly będzie musiał stawić czoła nadnaturalnej sile.
Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menadżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo "zakorkować".
Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc - napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.
(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.
(Sezon 1) Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje z tymi wszystkimi zaginionymi skarpetkami? Każdy z nas miał to doświadczenie – wrzucamy parę skarpetek do szuflady, szafy czy też do kosza na pranie i później wyjmujemy… tylko jedną skarpetkę! Gdzie one znikają? Może skrycie marzą o bardziej fascynującym życiu niż służenie naszym stopom? Być może chciałyby zostać gwiazdami filmowymi lub politykami? A może, wpadając w kąt naszego pokoju, przenoszą się w czasie do prehistorii? Gdziekolwiek trafiają, ich przygody na pewno są przepełnione dobrą zabawą!
(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.
(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.
(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.
(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
(Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.
(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.