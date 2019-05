Jesienna ramówka stacji The CW na sezon serialowy 2019/2020

3 2 1





Tym sposobem kończymyramówki ogólnodostępnych kanałów w Stanach Zjednoczonych. Ostatnią i zarazem najmniejszą stacją jest The CW - jej odbiorcami są głównie widzowie nastoletni i młodzi dorośli. Jej oferta jest coraz bogatsza, ale nie zmienia grupy docelowej.Anulowano 3 produkcje, zamówiono na ich miejsce 3 nowe seriale, a w stałej ramówce pozostanie ich czternaście. Z każdym kolejnym rokiem oferta stacji się rozrasta.Te wspomniane, anulowane seriale to:- po czterech sezonach;- po pięciu sezonach;- po pięciu sezonach.W jesiennej ofercie the CW znalazło się 5 nowych propozycji:- Kate Kane ( Ruby Rose ) wykształcona w sztukach ulicznej walki przebrana za Batwoman, by ścigać przestępców. Lecz nim zostanie nowym superbohaterem Gotham będzie musiała pokonać swoje własne demony. W pozostałych rolach m.in.: Dougray Scott ) i Meagan Tandy ).- spin-off ze świata komiksów- w zachwycającym Nowym jorku tytułowa aspirująca projektantka mody ( Lucy Hale ) spotyka goniącą za marzeniami muzycznymi Josie McCoy ( Ashleigh Murray ). Premiera serialu zimą.- Gdy Nancy Drew (debiutująca Kennedy McMann) kończy liceum myśli, że wyjedzie do college'u. Rodzinna tragedia przytrzymuje ją jednak w rodzinnym miasteczku na kolejny rok, a dziewczyna wkręca się w dochodzenie w sprawie morderstwa. W serialu pojawią się również: Scott Wolf ().Będziecie coś oglądać? Coś przykuło Waszą uwagę?Z kolejnymi sezonami powrócą następujące produkcje:- 7. sezon serialu powróci zimą, a aktualnie dostępny jest na platformie Netflix;–2. sezon;- 8. i ostatni sezon puszczany obecnie na platformie Netflix;– 2. sezon serialu dostępnego na platformie Netflix;– 2. sezon;– 3. sezon, produkcja dostępna obecnie na platformie Netflix;;- 5. sezon powróci zimą, a serial można oglądać na platformie Netflix;- 6. sezon serialu puszczanego na TV Puls, FilmBox Arthouse i na platformie Netflix– 2. sezon; powróci zimą;– 14. i ostatni sezon serialu, który w Polsce wyświetlano na TVN i TVN7;- 4. sezon serialu dostępnego na platformie Netflix;- 2. sezon serialu wyświetlanego na HBO 3;- 5. sezon, produkcja dostępna na platformie Netflix;- 2. sezon;Ramówka stacji NBC znajduje się tutaj Ramówka stacji FOX znajduje się tutaj Ramówka stacji ABC znajduje się tutaj Ramówka stacji CBS znajduje się tutaj Ramówka stacji kablowych pojawi się wkrótce.