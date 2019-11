Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley w Guantanamo

Znamy kolejne gwiazdy filmu, wcześniej znanego jako "Guantanamo Diary". Do Benedicta Cumberbatcha dołączyli: Jodie Foster ), Tahar Rahim ) i Shailene Woodley ).Jest to historia Mohamedou Oulda Slahiego, który spędził 15 lat w obozie w Guantanamo. Był więziony jako podejrzany o terroryzm i w Guantanamo często poddawano go różnym torturom. Nigdy nie został o nic oskarżony. Nigdy nie dano mu prawa do obrony. Po prostu pewnego dnia, 15 lat po uwięzieniu, został zwolniony Rahim zagra Slahiego, Foster adwokatkę Nancy Hollander, Woodley jej współpracowniczkę Teri Duncan, a Cumberbatch prokuratora wojskowego por. Stuarta Coucha.Obraz wyreżyseruje Kevin Macdonald według scenariusza, który napisał były dziennikarz śledczy Michael Bronner . Poprawki wprowadzili Rory Haines Zdjęcia rozpoczną się w grudniu w RPA.