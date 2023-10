Johnny Depp jako Johnny Puff. Nie kojarzycie? Zobaczcie zwiastun i zdjęcia

Johnny Depp w serii "Puffins"

Nad czym aktualnie pracuje Johnny Depp?

(dwa seriale) opowiadający o przedstawicielach maskonurów (gatunek ptaka wodnego z charakterystycznym dziobem). Głównymi bohaterami są: Tic i Tac, Didi, Pie oraz Johnny Puff – upadła gwiazda rocka, w tej roli Johnny Depp . Seria "Puffins" poruszała jak dotąd takie tematy, jak ochrona środowiska czy współpraca w zespole.Postacie używają tu specyficznego dialektu, który sam Depp nazwał kiedyś połączeniem swojego własnego głosu z dźwiękami wydawanymi przez prawdziwe maskonury.W tej części Johnny Puff i przyjaciele staną do walki ze swoich odwiecznym wrogiem morsem Ottonem. To od nich zależy przyszłość całej wioski. Reżyserem filmu jest Nestor F. Dennis Producenci podpisali umowę na dystrybucję "Johnny Puff: Secret Mission" w takich krajach, jak Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Turcja i Korea, a także na Bliskim Wschodzie. W tych miejscach film zadebiutuje jeszcze w tym roku.Aktualnie trwają rozmowy nad dystrybucją filmu w USA.Poza użyczeniem głosu w animacji "Johnny Puff: Secret Mission", Depp kręci aktualnie na Węgrzech biografię słynnego włoskiego artysty Amadeo Modiglianiego. Projekt nosi tytuł, a jedną z jego gwiazd jest Al Pacino , który pełni także funkcję producenta. Dla Deppa to pierwszy reżyserski projekt od czasówz 1997 roku.