Joker Jareda Leto jednak nie dostanie własnego filmu?

Choć Joker w wykonaniu Jareda Leto podzielił fanów, to jednak w Warner Bros. byli nim zachwyceni. W ubiegłym roku wydawało się, że Leto powróci jako kultowy złoczyńca w trzech widowiskach:oraz(nie mylić z, w którym główną rolę gra Joaquin Phoenix ). Teraz jednak wygląda na to, że prawdopodobnie już nigdy nie zobaczymy go w tej roli.Magazynw artykule poświęconym kinowemu uniwersum DC Comics podaje, że Warner Bros. nie jest obecnie zainteresowane. Niby projekt nie został całkowicie skasowany, ale szanse na jego wskrzeszenie w przyszłości są minimalne.Już wcześniej przekreślone zostały szanse na realizację, choć projekt ten miał scenarzystów. Wszystko przez to, że Warner Bros. postanowiło skupić się na Harley Quinn, która będzie jedną z postaci filmowego tryptyku rozpoczynającego się widowiskiem. Pozostałymi częściami będą:Udział Leto też jest mało prawdopodobny, ponieważ po zaangażowaniu Jamesa Gunna na stanowisko reżysera po sieci rozeszły się pogłoski, że dostał on od Warnera zielone światło na stworzenie filmu niezależnego od tego, co stworzył David Ayer.