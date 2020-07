Jon Hamm w roli Chevy'ego Chase'a nowej wersji "Fletcha"

Studio Miramax przygotowuje remake komedii " Fletch " z 1985 roku, w której główną rolę grał Chevy Chase . Jego miejsce w nowej wersji zajmie Jon Hamm . Gwiazda serialu " Mad Men " zajmuje też stanowisko producenta.Fabuła podobnie jak w przypadku pierwszego filmu reżyserowanego przez Michaela Ritchiego opowie o reporterze Irwinie Fletcherze, który dostaje niecodzienną propozycję od pewnego milionera – ten prosi bohatera, by z powodu nieuleczalnej choroby, na jaką cierpi, zabił go, a następnie uciekł do Brazylii. Fletcher próbuje się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi.Za kamerą filmu stanie Greg Mottola – twórca między innymi komedii " Supersamiec " i serialu " Bogaci bankruci ", a scenariusz przygotowuje Zev Borow