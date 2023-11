Jon Hamm gotowy dołączyć do uniwersum Marvela. Aktor wymienia X-Men i Fantastyczną Czwórkę

Jon Hamm nie mówi "nie" Marvelowi

Getty Images © Samir Hussein

"Fargo" - zwiastun piątego sezonu

O czym opowiada piąty sezon "Fargo"?

Zapytany przez portal ScreenRant o to, czy chciałby dołączyć do uniwersum Marvela, Jon Hamm udzielił następującej odpowiedzi:, dodał aktor.W jakiej roli widzielibyście Jona Hamma w MCU? A może wolelibyście, żeby dołączył do uniwersum DC W oficjalnym opisie fabuły czytamy:Po tym jak niespodziewany splot wydarzeń ustawia Dorothy "Dot" Lyon ( Juno Temple ) na kursie kolizyjnym z władzami, z pozoru typowa amerykańska pani domu musi powrócić do swojego dawnego zapomnianego życia.Szeryf z Dakoty Północnej Roy Tillman ( Jon Hamm ) szuka jej od dłuższego czasu. To ranczer i kaznodzieja, który wierzy nie tylko w prawo, ale i w to, że sam jest prawem. Jego lojalny ale słaby syn, Gator ( Joe Keery ), chce za wszelką cenę dorównać ojcu. Nie jest jedyną osobą, z którą Tillman będzie polował na Dot. Pomoże mu w tym Ole Munch ( Sam Spruell) , podejrzany typ o niejasnej przeszłości.Gdy sekrety zaczynają wychodzić na jaw, Dot próbuje uchronić swoją rodzinę. Niestety, jej Wayne ( David Rysdahl ) wchodzi w komitywę ze swoją matką, Lorraine ( Jennifer Jason Leigh ) - prezeską największej agencji komorniczej w stanie, bezwzględną "królową długów", której nie podoba się wybranka syna.Gdy zachowanie Dot zwróci uwagę lokalnych władz, gra o przetrwanie rozkręci się na dobre. Zaś kobieta pokaże, dlaczego nie warto z nią zadzierać.