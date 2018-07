Już niedługo początek zdjęć do prequela "Gry o tron"

Wiemy już, kiedy ruszają zdjęcia do pierwszego prequela. Pierwszy klaps na planie ma paść w październiku.Twórcami serialu są Jane Goldman ) oraz - oczywiście - George R.R. Martin Goldman będzie pełniła funkcję showrunnerki i napisała scenariusz na podstawie historii, którą stworzyła w duecie z twórcą książkowego pierwowzoru. Roboczy tytuł projektu to, a jego akcja będzie rozgrywać się tysiąc lat przed wydarzeniami, które znamy.Ma to być kronika upadku złotej ery bohaterów, opowieść o najczarniejszej godzinie, historia, która przeprowadzi nas od przerażających tajemnic z historii Westeros przez prawdziwą genezę Białych Wędrowców po sekrety Wschodu i legendarnych Starków.Ekipa będzie pracować w Belfaście w studiu The Paint Hill (część kompleksu Titanic Studios). Kręcono tam jużoraz m.in. serial