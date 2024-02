Julia Roberts w kolejnym filmie twórcy "Mr. Robot"

Co nowego od twórców "Zostaw świat za sobą"?

O filmie "Zostaw świat za sobą"

Zwiastun filmu "Zostaw świat za sobą"

Niestety na razie nie znamy żadnych szczegółów filmu.Wiemy jedynie, że o prawa do jego realizacji walczą najwięksi gracze Hollywoodu.Netflix to oczywiście dom ostatniego wspólnego projektu Roberts Esmaila , czyli filmuPara pracowała wcześniej przy serialu Amazonu Zostaw świat za sobą " to apokaliptyczny thriller. Oprócz Roberts w obsadzie byli: Ethan Hawke Amanda i jej mąż Clay wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi – Archiem i Rose. Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych – G.H. i jego córki Ruth, którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu twierdząc, że należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.