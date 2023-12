Julia Roberts o odrzuconych rolach. Mogła zagrać w "Masz wiadomość"!

Jakie role odrzuciła Julia Roberts?

Jaki film zdaniem Julii Roberts z jej udziałem powinien dostać sequel?

Też jesteście ciekawi, czy "Masz wiadomość" z Julią Roberts stałby się takim samym klasykiem, za jaki uznawany jest w tej chwili?W momencie odrzucenia roli w " Masz wiadomość Julia Roberts miała już na swoim koncie udane występy w komediach romantycznych. Widzowie pokochali ją już za, a wkrótce też zaDla Meg Ryan Toma Hanksa , którzy ostatecznie zagrali w komedii Nory Ephron , był to trzeci wspólny występ po(również w reżyserii Ephron).Roberts zdradziła też, że odrzuciła rolę w Danielem Day-Lewisem . Podkreśliła jednak, że nie żałuje żadnej swojej decyzji. Nie ma też pewności, czy dany film z jej udziałem okazałby się równie udany.Gwiazda opowiedziała również o serii przypadków i zbiegów okoliczności, do jakich doszło w jej karierze. Na przykład, że zagrała w, ponieważ Meg Ryan , która dostała pierwotnie tę propozycję, wciąż była na planie. Rola wprzyszła do niej natomiast, ponieważ Cate Blanchett , która miała grać Annę, zaszła w tym czasie w ciążę.Roberts zapytana, czy istnieje w jej karierze film, który zasługuje na kontynuację, odpowiedziała, że powinien to być. Jej zdaniem w tej komedii jest tak wiele ciekawych postaci, że warto sprawdzić, co się u nich dzieje, szczególnie w małżeństwie Kimmy ( Cameron Diaz ) i Michaela ( Dermot Mulroney ).