Julianne Moore, Stephen King i J.J.Abrams kręcą dla Apple'a

Getty Images © Pascal Le Segretain

Serwis streamingowy Apple'a kusi perspektywą kolejnych gwiazdorskich projektów. Właśnie zapowiedziano, że na platformie zadebiutuje oparty na powieści Stephena Kinga ośmioodcinkowy serial. Wyprodukuje go J.J. Abrams ze swoim studiem Bad Robot, a jego gwiazdą będzie Julianne Moore Wydana w Polsce jakoksiążka opowiada o wdowie po niezwykle popularnym powieściopisarzu. Minęły dwa lata od jego śmierci i kobieta zaczyna wreszcie uprzątać miejsce pracy męża. Szereg niepokojących wydarzeń zmusza ją do stawienia czoła niektórym faktom, które wyparła lub zapomniała. King nazwał ją ulubioną ze swoich książek. Może właśnie dlatego - co nie jest częste - sam napisze scenariusz wszystkich ośmiu odcinków. Obecnie trwają poszukiwania reżysera.