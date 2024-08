Wojna za kulisami "It Ends with Us". Kto wygrał walkę o film?

Getty Images © Cindy Ord

Gwiazdy "It Ends with Us" walczyły o swoje wersje filmu

"It Ends with Us" – o czym opowiada film?

Zwiastun filmu "It Ends with Us"

Pierwsze podejrzenia o nieprzyjaznych stosunkach między Lively a reżyserem i jej ekranowym partnerem Justinem Baldonim pojawiły się, gdy w trakcie premiery filmu obsada unikała wspólnych zdjęć. Jak okazało się później, wszystkiemu winna jest walka, która odbyła się w trakcie postprodukcji.Swoją rolę w kłótni odegrał inny hollywoodzki gwiazdor.. Para miała wspólnie przejąć władzę w montażowni i porozumieć się z autorką literackiego pierwowzoru Colleen Hoover , aby ta poparła wersję filmu stworzoną przez aktorkę.Pomimo rozmaitych ocen efektu końcowego, szacuje się, że w pierwszy weekend przychody z kin wyniosą około 25 milionów dolarów. To kwota zbliżona do całego budżetu produkcji.Główną bohaterką filmu jest Lily ( Lively ), która rozpoczyna nowe życie po zakończeniu studiów. Na jej drodze staje przystojny Ryle ( Baldoni ). Gdy relacja pary zaczyna się układać, do życia bohaterki powraca jej były chłopak Atlas, który zasiewa wątpliwości dotyczące dopiero rodzącego się uczucia.W obsadzie filmu znaleźli się też Brandon Sklenar (" 1923 "), Jenny Slate (" Wróć do mnie "), Hasan Minhaj (" Babes ") i Kevin McKidd (" Chirurdzy ").