Karta wstępu na 31. edycja EnergaCAMERIMAGE już w sprzedaży

Choć do festiwalu pozostały jeszcze trzy miesiące, już teraz ciężko pracujemy nad tym, aby zaprosić Was na pokazy najlepszych produkcji z całego świata, spotkania z twórcami, seminaria i warsztaty prowadzone przez najlepszych specjalistów branży filmowej. Zainteresowanych nowościami w dziedzinie sprzętu filmowego ponownie zaprosimy do odwiedzenia naszych targówpodczas których międzynarodowe firmy pochwalą się swoimi ostatnimi osiągnięciami.Już dziś zapraszamy również na spotkania z laureatami nagród specjalnych. Nagroda za Całokształt Twórczości trafi do wybitnego brytyjskiego autora zdjęć filmowych,, autora zdjęć do takich filmów jak " The Truman Show ", " Missisipi w ogniu ", " W imię ojca " czy " Żywot Briana ". Z tej okazji wydany zostanie ekskluzywny album, poświęcony dorobkowi filmowemu laureata.Tegoroczna nagroda specjalna dla duetu operatorsko-reżyserskiego trafi w ręce autora zdjęćoraz reżysera. Obaj twórcy odbiorą nagrodę osobiście, spotykając się w Toruniu z festiwalową publicznością oraz prezentując retrospektywny przegląd filmów ich autorstwa.Aby kupić kartę zarejestruj się lub zaloguj na portal.camerimage.pl i wypełnij formularz w zakładceBilety na pojedyncze pokazy filmowe, seminaria i warsztaty będą dostępne w sprzedaży online prowadzonej w trakcie festiwalu.Już niebawem ogłosimy składy pierwszych sekcji oraz kolejne nazwiska tegorocznych laureatów, a w październiku ukaże się pełny program festiwalu.