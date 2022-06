Kate Winslet i HBO kontynuują współpracę. Znów będzie deszcz nagród?

"Trust" - nowy serial z Kate Winslet

"Mare z Easttown" wielki hit HBO

Po olbrzymim sukcesie " Mare z Easttown " HBO i Kate Winslet zamierzają kontynuować współpracę. Ich kolejnym projektem będzie serial limitowany "Trust" Kate Winslet będzie gwiazdą i jedną z producentek serialu "Trust". Projekt powstanie na bazie bestsellerowej powieści Hernana Diaza, który objął funkcję producenta wykonawczego.Bohaterem książki jest wpływowy finansista, który nie jest zadowolony z powieści inspirowanej swoim życiem. Postanawia więc opublikować wspomnienia, by pokazać prawdę o sobie i swojej żonie. Autorką-widmo została jego sekretarka. Kobieta szybko orientuje się, że finansista nie jest zainteresowany pokazaniem prawdy, lecz napisaniem na nowo historii swojej i swojej żony.W książce historia opowiadana jest z czterech punktów widzenia. Każdy głos to inny gatunek. Mare z Easttown " z Kate Winslet to opowieść o policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.Serial zdobył cztery Nagrody Emmy. Sama Kate Winslet otrzymała także Złoty Glob.O serialu " Mare z Easttown " rozmawialiśmy w programie "Serial Killers". Materiał wideo znajdziecie poniżej: