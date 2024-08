Kate Winslet o negatywnym doświadczeniu na planie "Lee". Chodziło o jej figurę

Film "Lee. Na własne oczy" w reżyserii Ellen Kuras w przyszłym miesiącu trafi na ekrany polskich kin. W wywiadzie promującym film Kate Winslet opisała nieprzyjemne doświadczenie, którego doświadczyła na jego planie.

Portal Deadline donosi, że Kate Winslet nie była zadowolona z powodu komentarza, który usłyszała na planie filmu " Lee. Na własne oczy ". Podczas kręcenia sceny, gdzie aktorka miała na sobie bikini, jeden z członków ekipy zasugerował jej, by usiadła bardziej wyprostowana, by ukryć swoje "wałeczki na brzuchu". Winslet zdecydowanie odmówiła - jak dodaje - ze względu na fakt, że pozycja była adekwatna dla postaci, w którą się wcielała. Aktorka odgrywa w filmie Lee Miller, fotoreporterkę wojenną, która relacjonowała zmagania z drugowojennej linii frontu dla brytyjskiego Vogue'a.- wyznała aktorka w wywiadzie dla brytyjskiego Harper's Bazaar.Co ciekawe, Winslet powiedziała, że przed rozpoczęciem okresu zdjęciowego przestała ćwiczyć i bardzo dobrze czuje się z figurą, którą posiada.- dodała aktorka.O okładce magazynu powiedziała z kolei:Przypomnijmy też, że w 2015 roku Winslet ujawniła, że w kontrakcie z L'Oreal zastrzegła sobie, że jej reklamy Lancôme nie będą poddawane obróbce w photoshopie.- powiedziała. Lee. Na własne oczy " wchodzi na polskie ekrany 13 września. Opowiada historię Lee Miller, wziętej modelki i muzy artystów, która próbuje swych sił jako fotografka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn codziennie musi udowadniać swoją wartość. Nie chce zajmować się jedynie modą i fotografowaniem pięknych wnętrz. Ma wielki talent do wydobywania w obrazach prawdy o ludzkim życiu, do nawiązywania niezwykłego porozumienia z bohaterami swoich fotografii, szczególnie kobietami. Gdy Europa pogrąża się w koszmarze II Wojny Światowej, Miller nie chce oglądać jej z bezpiecznej odległości. Wyrusza na front, by jako korespondentka wojenna brytyjskiego "Vogue'a" pokazać światu tragiczną prawdę o ludzkim wymiarze wojny. Jako jedna z pierwszych fotografów widzi z bliska poświęcenie żołnierzy, cierpienie cywilów i koszmar niemieckich obozów koncentracyjnych.