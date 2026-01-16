Newsy Filmy Inne Kathleen Kennedy odchodzi z Lucasfilm. Wyznaczono następców
Kathleen Kennedy odchodzi z Lucasfilm. Wyznaczono następców

Po 14 latach kierowania Lucasfilm Kathleen Kennedy ustępuje ze stanowiska. Wytwórnia należąca do The Walt Disney Company przechodzi na nowy model zarządzania - stery obejmie nie jedna osoba, lecz duet menedżerów. 

Zmiany w Lucasfilm



Na czele studia staną Dave Filoni, mianowany prezesem i dyrektorem kreatywnym, oraz Lynwen Brennan, która obejmie funkcję współprezesa. Oboje będą raportować do Alana Bergmana, współprzewodniczącego Disney Entertainment. 

Choć Kennedy odchodzi z bieżącego zarządzania, nie zrywa relacji z firmą. Pozostanie producentką dwóch nadchodzących kinowych projektów: "Mandalorian i Grogu" (premiera w maju 2026 roku) oraz "Star Wars: Starfighter" (2027). Równolegle ma realizować inne projekty producenckie niezależnie od Lucasfilm.

Decyzję skomentował prezes Disneya Bob Iger, który podkreślił rolę Kennedy w rozwoju studia po przejęciu Lucasfilm ponad dekadę temu. Zwrócił uwagę na jej wizję oraz fakt, że była ona wyborem samego George’a Lucasa, kiedy oddawał stery.

Podczas kadencji Kennedy Lucasfilm zaliczył sukcesy kasowe na czele z "Przebudzeniem Mocy", które zarobiło ponad 2 mld dolarów. Zdarzały się też klapy ("Han Solo: Gwiezdne wojny – historie" czy piąta część "Indiany Jonesa"), a wiele zapowiadanych projektów nie doszło do realizacji - do świata "Star Wars" mieli zawitać choćby Patty Jenkins czy Taika Waititi. To także za czasów Kennedy "Star Wars" przeniknęło do streamingu, dając widzom m.in. hit "The Mandalorian" czy szczególnie doceniany przez krytyków serial "Gwiezdne wojny. Andor".

Nowy współszef Lucasfilm Dave Filoni to weteran studia. Już w 2005 roku został wybrany przez Lucasa do budowy działu animacji, gdzie stworzył później "Gwiezdne wojny. Wojny klonów" i "Rebeliantów". Przy produkcjach aktorskich pełnił role producenta, reżysera odcinków i scenarzysty m.in. przy "The Mandalorian" oraz "Ahsoce", a także współtworzył kinowe "Mandalorian i Grogu".

Z kolei Lynwen Brennan związana jest z imperium Lucasa od 1999 roku, gdy dołączyła do Industrial Light & Magic. W 2009 została prezesem ILM, a od 2024 odpowiadała za strategię biznesową oraz operacje produkcyjne Lucasfilm.

