Kit Harington kandydatem do roli Batmana?

Po sieci krąży plotka, jakoby gwiazda Kit Harington był na radarze producentówjako kandydat do zagrania głównej roli. Źródłem plotki jest portal Revenge of the Fans, który opublikował informację o tym, że w czerwcu zlecono przygotowanie graficznej wizualizacji tego, jak aktor prezentowałby się w kostiumie Mrocznego Rycerza.Portal nie wie, czy to, co producenci zobaczyli, spodobało im się. Nie można więc wykluczyć, że wciąż jest w grze, jak również, że został odrzucony. Tym bardziej, że jednocześnie zlecono przygotowanie wizualizacji z innym aktorem. O kogo chodzi, portal Revenge of the Fans wie, ale nie chce tego ujawnić. Jednocześnie sugeruje, że to właśnie ta osoba ma większe szanse na angaż.Wcześniej jako kandydaci do roli Batmana wymieniani byli: Jake Gyllenhaal Jack Huston . Udział tego pierwszego jest jednak praktycznie niemożliwy, ponieważ aktor dostał rolę w komiksowym uniwersum Sony. Ma wystąpić wjako Mysterio.piszemy już od dwóch lat. Pierwotnie miał w nim zagrać główną rolę, jak również całość wyreżyserować, Ben Affleck . Aktor jednak od dłuższego czasu walczy z nałogiem alkoholowym. Obecnie przebywa w klinice odwykowej.