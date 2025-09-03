Newsy Filmy Komisarz Gordon z "Batmana" uderza w krytyków swojej roli
Filmy

Komisarz Gordon z "Batmana" uderza w krytyków swojej roli

Collider, Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jeffrey+Wright+o+krytyce+jego+roli+jako+komisarza+gordona+w+filmie+%22Batman%22-162746
Komisarz Gordon z &quot;Batmana&quot; uderza w krytyków swojej roli
źródło: Materiały prasowe
Nowe wersje popularnych postaci wywołują wiele emocji wśród fanów oryginału. Swoim spojrzeniem na to zjawisko podzielił się Jeffrey Wright. W filmie "Batman" z 2022 roku zagrał postać komisarza Jima Gordona. Tym samym stał się pierwszym niebiałym odtwórcą tej roli, co nie spodobało się części komiksowych purystów.

Jeffrey Wright o kontrowersjach związanych z rolą komisarza Gordona



Wright wpisał kontekst swojego przypadku w szerszy trend dotyczący nie tylko serii filmów o Batmanie, ale także innych produkcji. – Naprawdę fascynuje mnie sposób, w jaki toczy się taka rozmowa. Teraz myślę o tym jeszcze bardziej, zwłaszcza w kontekście czarnoskórych postaci, które są szeroko omawiane. To po prostu cholernie rasistowskie i głupie – stwierdził w rozmowie z portalem Collider.


Aktor nie szczędził gorzkich słów pod adresem osób krytykujących casting. – Odkryłem, że można patrzeć na te filmy i nie dostrzegać, że ich ewolucja odzwierciedla ewolucję społeczeństwa, ale uważać, że w jakiś sposób zmiany niszczą tę serię, jeśli nie jest osadzona w realiach kulturowych lat 30., kiedy komiksy zostały wydane po raz pierwszy. To po prostu głupota. Brak w tym jakiejkolwiek logiki.

Odtwórca roli policjanta i przyjaciela Batmana opowiedział o swoich przygotowaniach do pracy nad rolą. – Opierałem się na wewnętrznych cechach Gordona, które odnaleźliśmy w oryginalnych komiksach, ale jednocześnie tworzyłem Gordona z XXI wieku".

Wright podzielił się też refleksją na temat całego filmu Matta Reevesa i świata wykreowanego na ekranie. – Uwielbiam w naszym Batmanie, że, pomimo surowego klimatu, to przystępny film. Nasz Gotham zrodził się z noir lat 70. pod względem filmowej estetyki, z Nowego Jorku z lat 70. Oczywiście, Nowy Jork jest wzorem dla Gotham, a jeśli spojrzeć na Nowy Jork w latach 70., albo na Nowy Jork dzisiaj, to są oczywiście miejsce wielokulturowe. Zatem każde Gotham we współczesnym filmie z serii o Batmanie, który ma być autentyczny, musi odzwierciedlać współczesną amerykańską metropolię. I taka właśnie jest. Wystarczy przejechać się nowojorskim metrem, żeby zrozumieć, jak to wygląda. To już nie rok 1939.

Kontynuację filmu, "The Batman: Part II", mamy zobaczyć na ekranach 1 października 2027 roku. Prace na planie ruszą na wiosnę 2026. Prawdopodobnie – obok Roberta Pattinsona – wróci jednak większość gwiazd pierwszej części: Zoë Kravitz, Wright, Andy Serkis i Colin Farrell. Jest szansa na to, że zobaczymy więcej Jokera w wydaniu Barry'ego Keoghana.

Zwiastun filmu "Batman"


Powiązane artykuły Jeffrey Wright

Zobacz wszystkie artykuły

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Laureat dwóch Złotych Globów w spin-offie "Yellowstone"

1 komentarz
Gry

Oficjalnie! "Stellar Blade 2" zapowiedziane

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Autor "Trylogii Zemsty" znów walczy o statuetkę

1 komentarz
Filmy

Kiedy nowy film Jordana Peele'a? Na pewno nie w 2026 roku

3 komentarze
VOD Seriale

"To: Witajcie w Derry". Wiemy, kiedy Pennywise powróci w serialu HBO Max

VOD Filmy

Netflix ugiął się pod naciskami Riana Johnsona

5 komentarzy
Filmy

"Zwierzę": feministyczne kino zemsty i horror cielesny w jednym