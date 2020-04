Kolejne "Gwiezdne wojny" od autorki "Russian Doll"

Getty Images © Ethan Miller



Disney nie ściąga nogi z gazu. Studio zatrudniło właśnie Leslye Headland (nagrodzone Emmy) na stanowisku scenarzystki oraz showrunnerki nowego serialu z uniwersumProjekt powstaje oczywiście z myślą o platformie Disney+. I choć szczegóły fabularne pozostają ściśle strzeżoną tajemnicą, wiemy, że ma być to historia opowiedziana z kobiecej perspektywy - z silną i waleczną bohaterką w roli głównej. Twórcy określają ją jako "thriller z elementami sztuk walki", osadzony w alternatywnej linii czasowej gwiezdnowojennego uniwersum. Brzmi intrygująco?Przypomnijmy, że poza, którego 3. sezon został właśnie zapowiedziany, powstają jeszcze dwa seriale dla miłośników kultowej serii. Pierwszy będzie traktował o przygodach Obi-Wana Kenobiego, a do roli mistrza Jedi powróci w nim Ewan McGregor . Drugi to spin-off opowiadający o Cassianie Andorze (Diego Luna ) - jednej z najciekawszych postaci