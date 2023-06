Najlepsze filmy o księżniczkach. Top 11 filmów, które warto obejrzeć

Księżniczki Disneya widywaliśmy w formie animowanej już od lat 30. XX wieku. W aktorskim wydaniu uosobione zostały stosunkowo niedawno. Choć oficjalnie Giselle z filmu " Zaczarowana " nie zalicza się do oficjalnego kanonu księżniczek, zdecydowanie zasługuje na zaliczenie jej do tego grona. To bohaterka o wszystkich cechach, z których słynie Kopciuszek czy Śpiąca królewna . Przede wszystkim jest nieugiętą osobą - pochodzi z ubogiej rodziny, a za zakochanie się w księciu zostaje wygnana do współczesnego Nowego Jorku. Na ulicach Wielkiego Jabłka musi szybko dostosować się do warunków panujących w nieprzyjaznej rzeczywistości, tak dalekiej od baśniowego świata. Bohaterka aż do przesady zanurzona w miłości do wszystkiego co żywe, będzie musiała stanąć na wysokości zadania - zmierzyć się z siłami zła, które za nią przybędą do współczesności. Tytuł "księżniczka" nie jest tu zdecydowanie nadany nad wyrost, zwłaszcza jeśli mówimy o postaci granej przez Amy Adams , wciąż niedocenioną przez oscarową Akademię, choć jedną z najzdolniejszych aktorek XXI-wiecznego Hollywood. Sprawiedliwości dla obu!