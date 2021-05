Kolejne plotki o tym, że Henry Cavill rozmawia z Marvelem

Jak bumerang powracają niepotwierdzone doniesienia o tym, że Henry Cavill może ostatecznie przenieść się ze świata DC do Marvela . Teraz entuzjazm fanów podsycił Daniel Richtman, który twierdzi, że gwiazdor " Człowieka ze stali " i " Wiedźmina " spotkał się z przedstawicielami Marvel Studios.Jeśli wierzyć Richtmanowi, Cavillowi zaproponowano dwie postaci do zagrania w którymś z przyszłych projektów Marvela Pierwszym jest Herkules . O tym, że Cavill mógłby go zagrać, fani zaczęli mówić, kiedy niedawno Russell Crowe ujawnił, że w widowisku " Thor: Love and Thunder " zagra Zeusa . Komiksowy Herkules jest jego synem i ważnym członkiem Avengers.Drugą postacią, którą Cavill mógłby zagrać, jest Brian Braddock lepiej znany jako Captain Britain. Postać została wymyślona w latach 70. specjalnie na potrzeby zwiększenia zainteresowania mieszkańców Wysp Brytyjskich komiksami Marvela. Został obdarzony niezwykłymi mocami przez Merlyna i jego córkę Romę. Należał do Captain Britain Corps.Czy coś z tych doniesień ostatecznie wyniknie, tylko czas pokaże.