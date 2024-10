Koniec z westernem? Kevin Costner wraca jako surfer w thrillerze "Headhunters"

"Headhunters" – o czym opowie "surferski thriller" z Costnerem?

Mężczyzna zbiera grupę surferów pod przewodnictwem lokalnego fotografa, żeby wspólnie poszukać idealnej fali na niezbadanej wyspie. Okazuje się, że jest ona zamieszkana przez starożytne plemię łowców głów, którzy będą bronić swojej ziemi za wszelką cenę.W obsadzie jest również m.in. Daniel Zovatto (" Randka w ciemno ", " Stacja jedenasta "). Costner ma być również producentem i współscenarzystą projektu., który pracował przy takich filmach jak m.in. " Missing ", " Diabelska jazda " i " Babski krąg ".Na razie nie wiemy, kiedy ruszą zdjęcia. Ale w świetle tego, że plany realizacji trzeciej części " Horyzontu " na razie wstrzymano, może to być następny film, w którym zobaczymy Costnera Kosztujący 100 milionów dolarów(z czego 38 milionów pochodziło z portfela samego Costnera) zadebiutował w kinach z rozczarowującym wynikiem. Do dziś. Dane ze świata pozostają niepełne, ale wygląda na to, że poza granicami USA mało kto wybrał się na ten film do kina.Dlatego też Territory Pictures (firma producencka Kevina Costnera) i należące do Warner Bros. Discovery New Line Cinema. Film zadebiutował na festiwalu w Wenecji, gdzie nie spotkał się z przychylnym odbiorem. Costner zarzeka się jednak, że zrealizuje trzecią część.