Koronawirus: Spotkanie "Przyjaciół" odroczone

Jak informowaliśmy, platforma HBO Max szykuje program specjalny poświęcony. Ma w nim wystąpić całą szóstka legendarnego sitcomu oraz jego twórcy. Niestety projekt został właśnie wstrzymany. Powód mógł być tylko jeden: strach przed koronawirusem.Zdjęcia do specjalnego odcinkamiały być nagrywane na początku przyszłego tygodnia w studiu i scenografii, w której kręcono oryginał. Widzowie mieli go obejrzeć na HBO Max wraz z debiutem platformy w maju.O projekcie zrobiło się głośno w listopadzie ubiegłego roku. Jak podaje portal The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston David Schwimmer wspólnie negocjowali warunki pojawienia się w programie specjalnym. Każde z nich za występ zainkasuje czek w wysokości 2,5-3 mln dolarów.Kiedy jednak dojdzie do historycznego spotkania, tego nie wiadomo. Nowa data nagrania nie została wyznaczona.Na pocieszenie zapraszamy Was do obejrzenia odcinka "7 wspaniałych" poświęconego temu sitcomowi.