Koronawirus: Tom Hanks i Rita Wilson wrócili do USA

Wygląda na to, że Tom Hanks Rita Wilson powoli wychodzą na prostą. Gwiazdorska para, u której wykryto koronawirusa, opuściła szpital już jakiś czas temu . Teraz małżonkowie wrócili do USA.Diagnoza, która momentalnie obiegła świat, padła w Australii, gdzie Hanks pracował na planie filmu Baza Luhrmanna Elvisie Presleyu . Teraz - po przejściu obowiązkowej kwarantanny - Hanks Wilson są już w Stanach.Para została dostrzeżona w jadącym ulicami Los Angeles samochodzie, w zauważalnie dobrych humorach. Miejmy jednak nadzieję, że oboje zachowują środki ostrożności i zostają w domu, a wyszli jedynie po zakupy.Małżonkowie byli pierwszymi amerykańskimi gwiazdami, u których ujawniono obecność koronawirusa. 63-letni aktor udał się z żoną do lekarza po tym, jak oboje zaczęli dostrzegać u siebie takie objawy jak zmęczenie, ból mięśni oraz nieznaczne dreszcze. O pozytywnym wyniku testu aktor poinformował na Twiterze.