Kup bilety i przekąski telefonem z aplikacją Multikino

Zdarzyło Ci się ostatnio stać w kolejce do kasy kinowej? Z nową aplikacją Multikino można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Repertuar jest prosty i przejrzysty, a dzięki usłudze "Film Alert" nigdy więcej nie przegapisz premiery oczekiwanego filmu. Aplikacja umożliwia także łatwy zakup przekąsek barowych. Każdy zestaw został objęty zniżką 25%. Dodatkowo jeśli korzystasz z karty Mastercard i masz aktywny portfel Masterpass, to przekąski możesz nabyć ze zniżką wynoszącą 50%. Aplikacja połączona jest z kontem użytkownika zarejestrowanego na stronie internetowej www.multikino.pl . Umożliwia to zapisywanie wewnątrz niej biletów do kina, otrzymanych zniżek, kodów rabatowych czy kart lojalnościowych (Rodzina do Kina, Filmweb+ czy Payback). Dane są uporządkowane i łatwo dostępne.W grudniu kinomani mogą wybierać z szerokiego repertuaru. Już teraz wielbiciele dobrego kryminału powinni wybrać się na Danielem Craigiem . Ci, którzy lubią niebezpieczną prędkość z pewnością doceniąze świetnymi rolami Matta Damona Christiana Bale'a . Na osoby ceniące śmiech i wzruszenia czekają dwie polskie propozycje –oraz- gwarantują pełen pakiet emocji.Kinowy grudzień to jednak przede wszystkim premiera kosmicznej superprodukcji. Od 18 grudnia widzowie będą mogli obejrzeć, czyli nie tylko finał trylogii, ale i zakończenie wątków wszystkich dotychczasowych filmów z serii. Widowiskowe walki w komosie, pojedynki na miecze świetlne, kultowe postacie oraz przenikająca wszystko Moc - takie emocje najlepiej przeżywać przed wielkim ekranem. Ale nie tylko science-fiction zagości w repertuarze. W grudniu na ekranach widzowie zobaczą między innymi Pawła Wilczaka , komediodramacie o pisarzu uwikłanym w socrealistyczny absurd, szaloną komedię od twórców, czyliczy najnowsze dzieło Romana Polańskiego . A już chwilę po Sylwestrze na wielki ekran powróci Franz Maurer wBilety na każdy film z repertuaru Multikina można kupić za pomocą aplikacji mobilnej. Aplikacja Multikino jest bezpłatna i można ją pobrać z Google Play (na telefony komórkowe z systemem Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.infinity.multikino&hl=pl ) lub z App Store (na telefony komórkowe z systemem iOS: https://apps.apple.com/pl/app/id1473582493 ).