Legion Samobójców stawi czoła Lidze Sprawiedliwości?

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że studio Warner Bros. (podobno) zamierza zastąpić kinowe uniwersum DC szeregiem mini-uniwersów, nakręcić filmi zreebotować, ale (prawdopodobnie) z częścią starej obsady. Plotek o nowych filmach Warnera przybywa jednak z dnia na dzień. Teraz okazuje się, że (być może) wytwórnia rozważa realizację filmu o Red Hoodzie oraz widowiskaRed Hood to w rzeczywistości Jason Todd, były Robin, który zginął z ręki Jokera, a potem wrócił zza grobu w historii, która doczekała się animowanej ekranizacji Studio bardzo chciałoby zgłębić na dużym ekranie Bat-rodzinę, dlatego w planach jest solowy film poświęcony Red Hoodowi. Miałby on być oparty na komiksie, w którym tytułowemu bohaterowi towarzyszyli znana z Teen Titans Starfire i Arsenal.Tymczasem idea, by James Gunn nakręcił reboot, została właśnie rozwinięta. Jak wiadomo, reżyser pracuje obecnie nad. Decydenci z Warnera podobno połączyli fakty i rozważają, by trzecim filmem Gunna dla DC było widowisko o spotkaniu obu drużyn.Nie ma się jednak co ekscytować, ponieważ projekt jest na razie jedynie surowym konceptem (albo plotką). A Gunn po nakręceniuwraca do Marvela, by zająć się. Możliwe więc, że - jak to było już z wieloma projektami Warnera/DC - nic z tego nie wyjdzie.