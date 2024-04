Lily Gladstone w remake'u gejowskiego filmu Anga Lee

"Przyjęcie weselne" XXI wieku

Projekt nosi tytułi będzie to luźny remake filmu Anga Lee w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.było historią Tajwańczyka Wai Tunga, który mieszka w Nowym Jorku ze swoim amerykańskim kochankiem Simonem. Ich szczęście przerywa wizyta rodziców Wai Tunga. W obawie przed odrzuceniem Wai Tung namawia Wei Wei, by udawała jego narzeczoną. Sprawy wymykają się spod kontroli, kiedy jego rodzice zaczynają planować wesele.Bohaterem nowej wersji będzie Koreańczyk Min, który właśnie kończy studia w Ameryce. Kiedy jego chłopak odrzuca jego oświadczyny, pragnący zdobyć zieloną kartę Min przekonuje swoją najlepszą przyjaciółkę Angelę, by została jego żoną. W zamian oferuje pokrycie kosztów terapii in vitro jej partnerki Liz. Min i Angela planują skromną uroczystość na potrzeby urzędu imigracyjnego. Plany te sypią się, kiedy do Seattle przybywa babcia Mina z zamiarem urządzenia wielkiego koreańskiego wesela. Lily Gladstone zagra w filmie Liz. Jej ekranową partnerką będzie Kelly Marie Tran (" Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie "). Rola Mina jeszcze nie została obsadzona. Jego chłopaka zagra Bowen Yang (" Fire Island "). W obsadzie są również Joan Chen Zdjęcia ruszą już za miesiąc w Vancouver.