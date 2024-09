Luca Guadagnino zekranizuje komiks DC!

Helgeland, Ritchie, Lawrence nie dali rady. Czy Guadagnino nakręci "Sgt. Rock"?

Jako pierwszy informacje o tym, że Luca Guadagnino trafi do uniwersum DC, przekazał Jeff Sneider. Jego doniesienia były dość ogólne i nie określały nawet, czy projekt jest serialem czy też filmem kinowym.Konkretów dowiedzieliśmy się dzięki portalowi Nexus Point News. Jeśli wierzyć doniesieniom strony Guadagnino stanie za kamerą widowiska. Projekt ma już nawet scenarzystę. Jest nim, z którym Guadagnino pracował przy ostatnich dwóch filmachNexus Point News twierdzi, żeTo nie powinno dziwić. Bohater komiksów -– był bowiem uczestnikiem inwazji w Normandii, gdzie zdobył stopień sierżanta. Wraz ze swoim oddziałem Easy Company walczył w Północnej Afryce, Francji, Włoszech i w Niemczech. Po zakończeniu II Wojny Światowej nadal pracował dla amerykańskiego rządu podejmując się wykonywania tajnych i niebezpiecznych misji.Pierwszy raz Rock pojawił się w 1958 roku w jednym z numerów serii "Our Army at War".O ekranizacji komiksumówi się w Hollywood przez ostatnie 40 lat. W przeszłości brali się za niego tacy reżyserzy jak: Brian Helgeland (" Krucjata Bourne'a "), Guy Ritchie (" Sherlock Holmes ") i Francis Lawrence (" Jestem legendą "). Zainteresowanie nim w Warner Bros. spadło, kiedy narodziło się pierwsze kinowe uniwersum DC