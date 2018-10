Luca Guadagnino zekranizuje płytę Boba Dylana

Getty Images © Francois Durand



W rozmowie z "New Yorkerem" Luca Guadagnino ) zdradził, że zamierza nakręcić film oparty na słynnym albumie Boba Dylana Wydana w 1975 roku płyta uważana jest za jedno z lepszych i bardziej osobistych dzieł w karierze laureata Nobla. Artysta podsumował nią swoje pełne wzlotów i upadków małżeństwo z Sarą Dylan. Redakcja "Rolling Stone" umieściła "Blood on the Tracks" na liście 500 najważniejszych albumów wszech czasów.Na razie nie wiadomo, kiedy miałyby rozpocząć się zdjęcia do filmu. Włoch ma przecież w planach kontynuacjęoraz Jennifer Lawrence w roli głównej.Filmografię Guadagnino zamyka horror, który trafi do polskich kin 2 listopada.