MOCna ofensywa zielonych - "LEGO Skywalker Saga" już wkrótce w Xbox Gamepass!

- " Dostępne od dzisiaj:- " Eastward " - Xbox, PC, Chmura





8 Grudnia dołączą: - " Hello Neighbor 2 " - Xbox, PC, Chmura8 Grudnia dołączą:

- "Chained Echoes" - Xbox, PC, Chmura









15 Grudnia dołączą:

- "Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan" - Xbox, PC, Chmura



Co znaczą dopiski obok tytułów?

- "Xbox" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X

- "Xbox Series X|S" - gra dostępna do pobrania tylko na Xbox Series S i Xbox Series X

- "Chmura" - możliwość grania poprzez streaming na iOS, Android i PC

- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10 lub Windowsem 11

- "EA Play" - tytuł dostępny w ramach usługi EA Play, która wchodzi w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate