Wybieramy najlepsze gry z serii LEGO

Interesujący projekt multimedialny, który istnieje na dwóch płaszczyznach: tej rzeczywistej i jak najbardziej namacalnej oraz wyobrażonej i cyfrowej. Innymi słowy, " LEGO Dimensions " to projekt należący do rodziny "toys-to-life", czyli, żeby rozwinąć ten świat o nowe poziomy i postacie, trzeba dokupić fizyczne zestawy z klockami. Nie jest to jednak ani trochę konieczne, żeby cieszyć się rozgrywką i przejść calutką fabułę, mając jedynie podstawkę.Główna atrakcja gry to jednak przenikanie się rozmaitych, często nieprzystających do siebie fikcyjnych krain, czyli możemy tu zobaczyć Gandalfa biegającego obok Batmana i nie będzie to bynajmniej najbardziej ekstrawaganckie połączenie. Sama rozgrywka nie odbiega od tej, do której przyzwyczaiły nas narracyjne gry LEGO. To rzecz dla całej rodziny, choć niektóre zagadki i sekwencje platformowe mogą sprawić kłopoty, dlatego najlepiej bawić się z kimś, aby rodzice mogli pomóc dzieciakom, a dzieciaki rodzicom. Tylko po skończonej grze pamiętajcie, żeby pozbierać walające się klocki.