Małe historie tworzące większy obraz. Pierwszy weekend 20. MDAG

Małe historie, które tworzą większy obraz - na tym polegają filmy dokumentalne. Nie składają się z pustych informacji. Każde uchylenie rąbka czyjejś historii czy odtworzenie wydarzenia znaczącego dla małych społeczności jest puzzlem do układanki. Myślę, że esencję pracy dokumentalistów_ek jest przedstawienie małej części, która - z początku w sposób dla publiczności nieoczywisty – staje się kanwą i jednym z milionów odłamków tego, co dzieje się wokół nas. Kino dokumentalne daje nam niepowtarzalną możliwość usłyszeć historie z pierwszej ręki, dzięki świadkom.Dla mnie najważniejszymi projekcjami, które odbędą się w ten weekend, są te skupione wokół tematu zbrodni wojennych. W salach Kinoteki, Kina Muranów i innych kin biorących udział w MDAG, wybrzmi cierpienie. Cierpienie, o którym wydaje mi się, czasem za mało mówimy i popada w zapomnienie. Oczywiście unikanie ciągłych informacji o wojnie i jej brutalności jest formą selfcare’u. W strefie komfortu, która idzie z nim w parze, łatwo jest się zanurzyć. MDAG jest świetną okazja do wyjścia z niej. Bycie człowiekiem świadomym to jednocześnie walka z ignorancją. Spróbujmy zanurzyć się przez nadchodzące dni w historiach ważnych, o których nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Bo jakie znaczenie mają pomniki, jeśli nie przekazujemy z pokolenia na pokolenie wiedzy o wydarzeniach kształtujących naszą przeszłość i przyszłość?– Zofia Mańkowska, biuro prasowe MDAGOto, co czeka nas w pierwszy weekend festiwalu:Główny bohater filmu, Vladimir Dzuro , jako pierwszy oficer śledczy badał zbrodnie popełnione podczas wojny w Jugosławii i zbierał dowody na czystki etniczne. Wraz z nim odwiedzamy miejsca-symbole zbrodni. Jednak na ile sprawiedliwość przyniesiona z zewnątrz jest rzeczywiście sprawiedliwością? Film powstał na podstawie bestsellerowej książki Dzuro – "The Investigator – Demons of Balkan War".Po projekcji filmu zapraszamy na debatę "O badaniu zbrodni wojennych". Poruszone zostaną tematy takie jak badania zbrodni w krajach objętych wojną oraz postrzeganie i skuteczność "sprawiedliwości", jaką przynoszą organizacje zewnętrzne.W " Muzyce dla czarnych gołębi " obserwujemy emocje, jakie towarzyszą artyście przy procesie tworzenia muzyki. Filmowcy podążają za wybitnymi muzykami jazzowymi, próbując uchylić rąbek tajemnicy, jaką jest intymność pomiędzy twórcą a dziełem. Reżyserzy zwracając uwagę na najmniejsze momenty towarzyszące tworzeniu przekazują nam esencję relacji, o której muzykom udaje się mówić z trudem.Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem Andreasem Koefoedem Narodowa Republika Demokratyczna, ostatnie chwile przed przełomowym dla Europy momentem - rokiem 1989. Reżyserka " Pożegnania zimy " wyrusza w podróż na północ, spotykając po drodze kobiety pochodzące z różnych warstw społecznych i uchwycąjąc na kamerze obraz NRD. Choć intymne rozmowy zostały ukazane na czarno-białych zdjęciach, od bohaterek filmu dowiadujemy się o rażących nierównościach między kobietami a mężczyznami w państwie, które deklaruje na arenie międzynarodowej równość płciową.Po projekcji zapraszamy na spotkanie z kuratorkami filmu.Opowieść o pracy w XXI wieku. Reżyser filmu podróżuje po świecie, od Kuwejtu po Stany Zjednoczone, wchodząc w tytułowy " Świat po pracy ". Razem z nim analizujemy zwyczaje i problemy, jakie wiążą się z pojęciem "pracy" w naszych czasach, kiedy tak wiele aspektów naszego życia staje pod znakiem zapytania. Jak mają się pracoholizm czy bezrobocie do wymyślonego w XVII wieku pojęcia pracy?Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu Erikiem Gandinim Film można obejrzeć z audiodeskrypcją dla niesłyszących.Od momentu rozpoczęcia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Europy przybyło 8 milionów uchodźców. Ale co dzieje się z tymi, którzy pozostali w codziennie bombardowanej ojczyźnie? Reżyserzy filmu zapuszczają się w objętą wojną Ukrainę, dokumentując abstrakcyjne dla Europejczyków realia wojny. Dla Ukraińców codziennością stały się ostrzały, otoczenie złożone z gruzów i brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ucieczka do schronów i "podwałów" także jest już rutyną. Co znaczy "dom" dla tych, którzy pozostali? Czy jeszcze istnieje?Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserami — Piotrem Pawlusem Lata 50. i 60. XX wieku. Skrajnie transfobiczne prawo zmusza osoby nie mieszczące się w binarnym podziale społeczeństwa do ukrywania się. Do takich osób zaliczają się 80-letnie kobiety – Diana i Kate. W drugiej połowie ubiegłego wieku musiały ukrywać się, aby po prostu być sobą. Jedną z bezpiecznych przystani dla osób trans stała się tytułowa "Casa Susanna". To w takich miejscach kumulowała się rewolucja, aby w końcu wybuchnąć podczas słynnych wydarzeń po policyjnym nalocie na Stonewall Inn.Po projekcji filmu zapraszamy na występ "Z archiwum Q. Docu-drag show Śląska Przegiętego" – drag show, w którym intymne historie wymieszają się z już archiwalnym opowieściami osób trans.Grupa kobiet w południowej Estonii zbiera się w saunie, aby dzielić się swoimi przemyśleniami i najgłębszymi sekretami. Obnażając swoje ciała, dzielą intymność, co podkreśla ciemna i ciasna sauna, nasycona oddechem i parą.Wydarzenie będzie odbywać się pod hasłem tegorocznej edycji MDAG: Nie bądź obojętny_a.Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z reżyserką.Głównymi tematami debaty będą ci, którzy kino dokumentalne tworzą i zbliżają nas do historii innych ludzi. W debacie weźmie udział Anna Trzebiatowska, Hanna Polak Jonas Poher Rasmussen , poprowadzi ją Grażyna Torbicka Wydarzenie będzie odbywać się pod hasłem tegorocznej edycji MDAG: Nie bądź obojętny_a.Oparta na archiwach filmowych “Historia naturalna zniszczenia” zadaje pytanie o to, na ile prowadzenie wojny przez aliantów w taki sam sposób, jak wcześniej robili to Niemcy jest przyzwoleniem na zniszczenie, a na ile czystą strategią wojny. Reżyser skłania widza do refleksji nad brutalnością postrzeganą zależnie od strony, z której ona wychodzi.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserem, reż. Siergiejem Łoznicą Historia o życiu Annie Ernaux , noblistki z 2022 roku. Nakręcona w latach 1972–1981 przez męża Ernaux kamerą na 8-milimetrową taśmę. Archiwalne materiały pozwalają nam wejść nie tylko w intymną codzienność francuskiej pisarki, ale także zobaczyć burżuazyjną Francję końcówki wieku XX.Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem filmu.Konkurs Filmów Krótkometrażowych to wybór filmów dokumentalnych z całego świata, których długość nie przekracza 45 minut. Dzięki swojej zróżnicowanej tematyce stanowią idealny punkt wyjścia do poznania zagadnień rozwiniętych w filmach pełnometrażowych prezentowanych na festiwalu.Zaskoczona ciążą para postanawia udokumentować ten czas, mierząc się z problemami towarzyszącymi oczekiwaniu na przyjście dziecka na świat.Nowa codzienność dzieci uciekających z objętej wojną Ukrainy znajduje schronienie w byłych koszarach Wehrmachtu. Choć znajdują tam ciszę i spokój, codziennie muszą stawać przed pytaniem: “ Czym tak właściwie jest mój dom?”Animacja dokumentalna przedstawiająca pożar, który wstrząsnął światem. Kiedy miejsce religii zaczyna płonąć, ludzie wychodzą na ulice. Ich głosy tworzą poświatę wokół budynku, który istniał od zawsze i miał istnieć już zawsze.Pozorny film przyrodniczy zmienia się w rozmowę o patriarchacie, kiedy okazuje się, że zleceniodawca uchwycił na kamerze kobiety znajdujące się w kadrach bez ich zgody.Tragiczny wypadek 11 letniej Estrid wpływa na kolejne lata jej życia. 17 złamań powstałych w wyniku upadku z okna odznacza piętno nie tylko na dorastającej dziewczynce, ale także na jej rodzinie. Reżyser " Upadku " towarzyszy Estrid przy procesie rehabilitacji – a potem – podczas wkraczania w dorosłość, z czym jej rodzina po latach zajmowania się chorym dzieckiem stara się pogodzić.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserem.Reżyserka od momentu poznania Apolonii w 2009 roku pojawia się w jej życiu co jakiś czas, budując głębszą więź. Apolonia Sokol stara przebić się w świecie artystycznej bohemy, jednak na jej drodze stale pojawiają się przeszkody. Jedną z nich jest nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn. Czy w końcu bohaterka zdobędzie zasłużone uznanie?Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z reżyserką, Leą Glob Wydarzenie będzie odbywać się pod hasłem tegorocznej edycji MDAG: Nie bądź obojętny_a.20. edycja Millennium Docs Against Gravity odbywa się w dniach 12-21 maja w kinach oraz 23 maja-4 czerwca online na mdag.pl. Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium (www.bankmillennium.pl).