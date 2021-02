Mamy pierwsze zdjęcie z serialu "Aquaman: King of Atlantis"

Zanim doczekamy się sequela " Aquamana ", na platformie HBO Max zadebiutuje animowany mini-serial " Aquaman: King of Atlantis ". Właśnie ujawniono pierwsze zdjęcie zapowiadające tę produkcję.Na obrazku możemy zobaczyć Aquamana Merę gotowych do akcji w rysunkowym stylu przypominającym nieco serial " ThunderCats Roar ".Akcja serialu rusza, gdy Aquaman zasiada na tronie Atlantis i okazuje się, że ma dużo do nadrobienia. Na szczęście posiada dwójkę lojalnych doradców, którymi są Vulko Mera . Bohatera czeka starcie z niegodziwymi mieszkańcami lądu, złem z dawnych czasów i przybranym bratem, który chce przejąć władzę. Aquaman będzie musiał udowodnić także sobie samemu - że jest właściwym człowiekiem do władania trójzębem.Producentem serialu jest James Wan . Rolę showrunnerów pełnią Victor Courtright i Mary Harplen-Gras. Serial będzie miał trzy odcinki.