Margot Robbie w filmie o molestowaniu pracownic Fox News

) dołączy do Nicole Kidman Charlize Theron we wciąż niezatytułowanym filmie opowiadającym o kobietach pracujących w Fox News i przypadkach molestowania ze strony szefa stacji Rogera Ailesa.Skandal wybuchł jeszcze przed Harveyem Weinsteinem . Po raz pierwszy o praktykach Ailesa zrobiło się głośno w 2014 roku, kiedy to w swojej książce Gabriel Sherman ujawniła, że Ailes zaoferował jej awans, jeśli się z nim prześpi. Sprawa dotycząca wydarzeń z lat 80. została wyciszona.W 2016 roku jedna z byłych dziennikarek Fox News Gretchen Carlson pozwała Ailesa, twierdząc, że ten ją zwolnił, kiedy odrzuciła jego seksualne propozycje. Wkrótce potem ujawniła przypadki sześciu innych kobiet również przez szefa stacji molestowanych. W końcu został zmuszony do odejścia, za co zainkasował 40 milionów dolarów odprawy. Ailes zmarł niecały rok po zwolnieniu. Theron wcieli się w postać dziennikarki Megyn Kelly, która w listopadzie 2016 roku wydała własną książkę. Opisała w niej, jak to na początku swojej pracy Ailes próbował ją zaciągnąć do łóżka, proponował seks i chciał ją całować. Po jej licznych odmowach Ailes zaprzestał dalszych prób, a Kelly pozostała pracownicą stacji. Robbie wcieli się w jedną z molestowanych producentek stacji, z kolei Kidman wystąpi jako Gretchen Carlson.Obraz wyreżyseruje Jay Roach ). Autorem scenariusza jest Charles Randolph ).