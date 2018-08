Mark Hamill będzie templariuszem

3 2 1



Nadciąga kolejny sezon serialu. A w nim - Mark Hamill . Aktor podpisał właśnie kontrakt na występ. Hamill wcieli się w rolę Talusa - zahartowanego w boju templariusza, który po wyruszeniu na krucjatę został schwytany. Po dziesięciu latach powraca on do swoich braci i dostaje zadanie wyszkolenia nowych członków Zakonu.Oprócz Hamilla , na ekranie pojawią się również Tom Forbes oraz Genevieve Gaunt . Ten pierwszy zagra księcia Ludwika, nieprzewidywalnego i okrutnego syna króla Filipa, z kolei ta druga będzie córką Filipa i siostrą Ludwika, Izabelą.Akcja serialu rozpoczyna się w 1291 roku, kiedy to upadła Akka, ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej. Wraz z nią zaginął Święty Graal. Po latach pojawiają się informacje mogące wskazywać, gdzie znajduje się artefakt. Misję jego odzyskania papież powierza Landry'emu ( Tom Cullen ), rycerzowi Templariuszy. Potęga zakonu i jego niezależność od władzy świeckiej nie jest w smak królowi Francji. Tak rozpoczyna się konflikt, który w 1307 roku doprowadzi do upadku Templariuszy i spalenia przywódców zakonu na stosie jako heretyków.Producentemjest Jeremy Renner . Showrunnerem pozostaje Aaron Helbing