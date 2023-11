Najlepsze seriale o rycerzach. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Ruy Díaz de Vivar to bohater hiszpańskiego serialu " Cyd Waleczny ". Na dworze następcy kastylijskiego tronu ma zamiar się wsławić swoja sprawnością, aby w niedalekiej przyszłości awansować w hierarchii społecznej i stale gościć u boku przyszłego władcy. Ale akcja serialu zabiera go w sam środek spisku, który ma za zadanie zabić księcia. Prowadzi to tylko do rozlewu krwi, chrześcijan i muzułmanów. Produkcja Amazona pokazuje to, co wyróżnia najlepsze seriale historyczne. Realia epoki, XI wieku, oddane są naprawdę przekonująco, na czym nie cierpi dramaturgia. Choć nie jest to jeden z najbardziej znanych seriali z rankingu, jest warty poświęconego czasu. Dotychczas powstały dwa sezony.